Cinco homens são presos com armas, munição e veículo roubado em Itabuna

Cinco homens foram presos e quatro armas de fogo, cento e cinquenta e sete munições, quatro carregadores e dois coletes balístico foram apreendidos em trecho do município de Itabuna, no sul baiano. Na ação um Fiat/Uno roubado foi recuperado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta terça-feira, 22, uma equipe fiscalizava na altura do quilômetro 511 da rodovia, quando visualizaram um dos ocupantes de um veículo Fiat/Uno Attractive arremessar um objeto pela janela do carro.

Com isso, os policiais diligenciaram e interceptaram o Uno para uma fiscalização detalhada. Durante a entrevista, os cinco ocupantes apresentaram nervosismo e contradições nas respostas.

O objeto lançado pela janela tratava-se de um revólver calibre 38. Em razão da suspeita, foi realizada a revista pessoal e a vistoria no interior do carro, quando foi encontrada o material bélico.

A equipe decidiu aprofundar a fiscalização no automóvel e após minuciosa análise veicular, foi constatado pelos policiais que o veículo possuía ocorrência de roubo. Diante das circunstâncias, os envolvidos foram presos em flagrante e conduzidos com todo o material apreendido para a Delegacia de Polícia Judiciária, para os procedimentos cabíveis.

