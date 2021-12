Cigano suspeito de assassinar esposa no sul da Bahia está foragido

O cigano Carleondas Brito Meira é o principal suspeito de ter assassinado a esposa, Ana Paula Silgueira de Jesus, 30 anos. De acordo com informações do Teixeira Hoje, o crime aconteceu no município de Canavieiras, no sul da Bahia.

Segundo o veículo, o crime ocorreu por volta das 17h45, no acampamento do cigano, localizado nos fundos do Terminal Rodoviário do município. O homem fugiu do local e ainda não há informações sobre o seu paradeiro.

A motivação do assassinato é desconhecida.

adblock ativo