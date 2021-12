Choco Summer atrai turistas em Ilhéus

Até 21 de janeiro, os turistas que visitarem Ilhéus poderão desfrutar da segunda edição do Choco Summer. O evento gratuito, realizado na Avenida Soares Lopes, alia a produção do cacau e chocolate da Bahia a outros elementos, como gastronomia, música e artesanato, além de espaço de entretenimento infantil. Um dos principais destaques é o Pavilhão do Chocolate, que conta com 46 expositores, desde cooperativas de pequenos produtores até marcas baianas de chocolate sediadas na Costa do Cacau.

O secretário do Turismo do Estado, José Alves, fala sobre a importância do Choco Summer: “Além de ser mais uma oportunidade para o turista vivenciar a cultura da região, bastante voltada para o cultivo do cacau e a produção do chocolate, a feira é mais um atrativo para ajudar a aumentar o tempo de permanência do turista em Ilhéus”.

O Choco Summer é promovido no período em que a cidade registra bons índices de ocupação dos hotéis da cidade. De acordo com Marco Lessa, presidente do Costa do Cacau Convention Bureau, instituição organizadora do evento, a taxa de ocupação dos meios de hospedagem de Ilhéus chega a 90%.

