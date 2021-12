Chegada de cruzeiros marítimos movimenta o mercado de turismo na Bahia

A chegada do Costa Favolosa na segunda-feira (11) marcou o início da temporada de cruzeiros marítimos em Ilhéus. O navio tem capacidade para 3,8 mil passageiros, que devem conhecer os atrativos turísticos da cidade. Até o fim deste mês, o porto do município da Costa do Cacau recebe outras três embarcações turísticas.

O mês de dezembro responde por 23,5% do fluxo de toda a temporada. De acordo com dados da Companhia das Docas da Bahia (CODEBA), 220 mil passageiros desembarcarão no Estado por via marítima de novembro de 2017 até abril 2018. Somente em dezembro, são esperados mais de 36 mil passageiros no porto de Salvador.

Economia

Além de conheceram os principais atrativos turísticos de Salvador e Ilhéus, os turistas movimentam a economia baiana. Segundo pesquisa realizada pela Secretaria do Turismo do Estado (SETUR) na última temporada, 33% dos visitantes que desembarcaram de navios contrataram, diretamente, serviços de agências baianas para conhecer melhor o destino.

As compras também são foco dos visitantes; itens de artesanato foram os preferidos da maioria (89,3%), mas as listas de novas aquisições também incluíram roupas (12,6%), presentes/suvenires (8,7%) e pedras preciosas (1,9%).

Em relação à satisfação dos visitantes, mais de 95% dos entrevistados entre novembro de 2016 e abril de 2017 declararam pretender voltar à capital baiana, e mais 96% disseram que recomendariam o destino a outras pessoas. Entre os aspectos que mais agradam os visitantes estão a hospitalidade dos baianos, a culinária local, as belezas naturais, as igrejas e o patrimônio histórico.

