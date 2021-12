Chef internacional participa do Festival Sabores de Itacaré

O chef peruano Brict Perez marcará presença no Festival Sabores de Itacaré, que acontece de 12 a 15 de julho, apresentando receitas como Lomo saltado; Arroz chaufa; Planchas de polvo; Sudado de peixe; Pisco sour; e Chilcanos. O profissional internacional, que virá ao evento baiano com o apoio do Escritório Comercial do Peru no Brasil, tem como proposta fortalecer o intercambio gastronômico entre o Festival Sabores de Itacaré e o Festival Mistura, em Lima, no Peru.

“É muito gratificante estar presente no Festival Sabores de Itacaré e estreitar os laços de integração através da gastronomia e seu resgate das tradições e insumos locais”, disse a diretora de Turismo do Escritório Comercial do Peru no Brasil, Milagros Koepke. Ela conta que BrictPerez, que tem formação em gastronomia peruana e alta cozinha nas Universidades Libertador e Gastrotur do Peru, realizou treinamentos de cozinha peruana em restaurantes de Lima-Peru com o intuito de ensinar o verdadeiro sabor da cozinha tradicional.

Nesta edição, o festival gastronômico contará com 40 restaurantes participantes apresentando o melhor da gastronomia de Itacaré. Com a curadoria de Elíbia Portela, o evento vai acontecer em diversos pontos da cidade, sob o tema “Gastronomia de raiz”. Cada estabelecimento utilizará os produtos da Agricultura Familiar para a composição dos pratos, valorizando os saberes e fazeres dos chefs e cozinheiros locais. Na programação, destaque para a Feira da Feira Gastronômica, com 25 pratos inscritos, sendo comercializados por preços de até R$12, e a Feira Agricultura Familiar.

O Festival Sabores de Itacaré é uma realização da Prefeitura de Itacaré, através da Secretaria Municipal de Turismo, com patrocínio da Secretaria Estadual de Turismo e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural. O evento tem o apoio da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, do Sindicato Patronal de Hospedagem e Alimentação de Itacaré e da Faculdade Madre Thais.

