Chef de cozinha morre eletrocutado em pousada de Trancoso

O chef de cozinha da pousada e restaurante El Gordo, conhecido como "Acerola’" morreu elettrocutado na noite dessa sexta-feira (1º), na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Trancoso, distrito de Porto Seguro, no momento em que trabalhava no estabelecimento.

Segundo testemunhas, o problema começou em uma máquina de gelo, que já apresentava problemas e não teve manutenção. “A máquina de gelo estava dando choque, tinha muita água no chão e ele levou um choque, morreu na hora”, contaram. Além do chef, outros funcionários do local sentiram a descarga elétrica, mas em menor intensidade.

A pousada foi fechada após o acidente mas, até o momento, o dono do estabelecimento não se pronunciou.

