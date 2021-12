Cerca de quatro mil assentados do Crédito Fundiário liquidam suas dívidas

Mais de 3.900 mil famílias de assentados do Crédito Fundiário, distribuídas em 24 Territórios de Identidade da Bahia, que foram beneficiadas pelo Programa Nacional do Crédito Fundiário (PNCF) e enquadradas na Lei de nº 13.340/16, quitaram as suas dívidas, com desconto de até 95%. É o caso de Edelson de Jesus dos Santos, 53, da Associação dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do KM 22, Fazenda São Carlos, em Ituberá, Território de Identidade do Baixo Sul, que, juntamente com os 31 membros da entidade, liquidou o financiamento obtido por meio do PNCF para a aquisição e infraestrutura da sua propriedade rural.

O assentado Edelson relata que a lei trouxe muitos benefícios para todos os agricultores associados e, com o débito quitado, será possível acessar outras políticas públicas, a exemplo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), melhorando o empreendimento e, consequentemente, da produção: “Conseguimos quitar todo nosso débito, que era de R$ 206 mil. Com o desconto, pagamos R$ 31 mil. Agora é regularizar o quadro social da nossa associação e fazer algumas melhorias na produção com o PRONAF, investindo no cultivo de cacau, seringueira, cupuaçu, banana e graviola. Chegaremos ao nosso grande sonho que é ampliar a nossa casa de polpa de graviola”, relata.

Com a lei, os agricultores familiares que contrataram seus financiamentos, por meio do PNCF, até dezembro de 2011, podem quitar suas dívidas até 29 de dezembro deste ano. O beneficiário interessado na liquidação deverá procurar os bancos do Nordeste e do Brasil para solicitar os cálculos de suas dívidas. Com a liquidação da dívida, as famílias de agricultores familiares passam a ser proprietárias definitivas do imóvel rural, tendo a tranquilidade para potencializar sua produção e autonomia para buscar novas oportunidades e investimentos.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues, analisa o impacto da lei para o desenvolvimento rural e autonomia das famílias assentadas: “Ver agricultores familiares e assentados da Reforma Agrária regularizando suas dívidas rurais e tornando-se, de certa forma, independentes para a condução e escolha dos seus projetos reafirma, ainda mais, a importância da reforma agrária para o Estado. A SDR continua compromissada com o acesso à terra e a sustentabilidade desses projetos. Essas famílias representam 30% de todos os contratos firmados com o Fundo de Terras adimplentes e inadimplentes, o que demonstra a eficácia e os bons resultados do PNCF na Bahia”.

FAMÍLIAS LIQUIDANTES - Conforme a coordenadora de Reforma Agrária da Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), Isabel Oliveira, unidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), as quase quatro mil famílias liquidantes correspondem a 115 dos 254 projetos enquadrados na Lei de nº 13.340/16, distribuídos em todo o Estado. “A liquidação impacta na devolução de mais de R$ 2 milhões ao Fundo Nacional de Terras, que tem a finalidade de financiar o acesso à terra e a reordenação fundiária”., ressalta. Contatos podem ser feitos através do Núcleo de Regularização e Renegociação de Dívidas da CDA, por meio dos e-mails: reforma.agraria@cda.ba.gov.br / regularização.uteba@gmail.com e dos telefones (71) 3116-7267/ 3116- 7209.

