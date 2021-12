Cerca de 700 famílias de Guaratinga serão beneficiadas com sistemas de abastecimento

Sistemas de abastecimento beneficiando cerca de 700 famílias das localidades de Laje Grande, Cajuíta e Guaíta, no município de Guaratinga, foram inaugurados na sexta-feira (20), pelo governador Rui Costa. Implantados por meio da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), os equipamentos receberam um investimento de R$ 540 mil. Além disso, foi autorizada a construção das pontes sobre o Rio Buranhém, na BA-283, e sobre o Rio dos Frades, na BA-686, cujo investimento será 4,62 milhões. Também foi anunciada a licitação para a reforma do Mercado Municipal de Carnes João Almeida.

Ainda na região, os agricultores familiares receberam do governador Rui Costa 270 Cadastros Ambientais Rurais (CAR). O documento é o primeiro passo para a regularização ambiental das propriedades. Com a regularização das terras, os pequenos proprietários rurais estarão aptos a solicitar concessão de crédito agrícola a instituições financeiras.

Na área de segurança pública, seis novas viaturas foram entregues para reforçar o policiamento em Eunápolis, Guaratinga, Itabela e Itagimirim. O governador também entregou duas ambulâncias para Jucuruçu e Guaratinga. "Governar é cuidar de gente, da infraestrutura dos municípios, da Agricultura Familiar, com assistência técnica e ajuda na comercialização, e da saúde das pessoas. Por isso, estamos entregando os três sistemas de abastecimento de água e as duas ambulâncias", afirmou Rui, que também visitou o Saúde sem Fronteiras Rastreamento do Câncer de Mama, em atendimento na região.

adblock ativo