Cerca de 38 mil pés de maconha são erradicados no interior da Bahia

Atuando há quatro anos na localização de plantios de maconha na Bahia, a Operação Muçambê erradicou 38 mil pés da droga, nos municípios de Juazeiro, Curaçá, Campo Formoso, Jacobina, Irecê, João Dourado e Xique-xique.

Finalizada na manhã desta quinta-feira, 8, a ação foi iniciada no último dia 30 de setembro e contou com equipes das Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Semiárido e Caatinga, Polícia Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar e Exército Brasileiro.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), as roças foram incineradas e parte da droga apresentada na Delegacia da Polícia Federal em Juazeiro.

“A Operação Muçambê já vem há quatro anos localizando as drogas na região conhecida como ‘polígono da maconha’. Estamos utilizando a tecnologia do georreferenciamento para identificar as roças, com essas informações, realizamos a operação”, informou o comandante da Cipe Semiárido, major Carlos Maltez Filho.

