Centro de Canoagem de Itacaré é inaugurado

O Centro de Canoagem de Itacaré foi inaugurado nessa quarta-feira (4), pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE). A obra, iniciada em setembro de 2017, contou com um investimento de R$ 952 mil. Na oportunidade, a Associação Cacaueira de Canoagem (ACC), por meio de convênio assinado com a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia da SETRE, realiza o Torneio de Canoagem com a presença de 120 atletas participando de provas nas categorias Infantil, Menor, Cadete, Júnior e Sênior. Cerca de 70% desses atletas são alunos do Projeto Remando no Rio de Contas, desenvolvido nos municípios de Itacaré, Ubaitaba e Ubatã.

Os centros de canoagem são destinados ao treinamento dos atletas da região de Itacaré, Ubaitaba e Ubatã, com o objetivo de promover atividades de inclusão social, oportunizando aos alunos revelados pelo Projeto Remando no Rio de Contas e outros atletas locais o aprimoramento das habilidades e a possibilidade de descobrir jovens talentos para a prática intensiva. O foco é que esses alunos busquem resultados expressivos nos Jogos Olímpicos de 2020 e 2024.

adblock ativo