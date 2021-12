CEEP Itabuna forma novos técnicos da Educação Profissional

Cerca de 80 novos técnicos em Análises Clinicas, Biotecnologia, Enfermagem, Gerência em Saúde, Nutrição e Dietética e Segurança no Trabalho, formados pelo Centro Estadual de Educação Profissional em Biotecnologia e Saúde (CEEP) de Itabuna, no Sul do Estado, colaram grau em uma solenidade marcada pelas presenças de diretores, professores, familiares e amigos dos concluintes, que escolheram como nome das turmas ‘Formando Profissionais para o Exercício da Cidadania e Transformação Social”.

O técnico em Enfermagem, Rafael Santos Andrade, logo após a formatura, na quinta-feira (9), falou do compromisso de toda a direção do CEEP na capacitação dos estudantes. “A unidade de ensino profissional sempre incentivou os seus alunos pela busca do conhecimento. Este é um momento único, que lembraremos para sempre”, disse. Para a técnica em Nutrição e Dietética, Claudilene Oliveira Sena, que voltou a estudar após 15 anos, a formação “é uma oportunidade de abrir novas oportunidades e ter acesso ao mercado de trabalho”.

A diretora da unidade de ensino, Josonita da Silva Marinho, ressaltou que tem “defendido no CEEP uma Educação Profissional técnica, humanista e cidadã. “Tudo isto com a certeza de que estamos caminhando no rumo certo, no caminho da Educação Integral, da formação do ser humano inteiro, não fragmentado na sua dimensão individual ou histórico –social”.

A professora Josefina Castro, gestora do Núcleo Regional de Educação (NTE 5), também opinou: “O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Educação, tem se preocupado em melhorar a estrutura das escolas e capacitar e valorizar os profissionais de Educação, possibilitando uma formação eficaz, para que os alunos dos cursos de formação profissional possam se inserir num mercado de trabalho cada vez mais exigente”.

adblock ativo