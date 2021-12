CEEP em Biotecnologia e Saúde forma novos técnicos em Itabuna

Uma nova turma de técnicos de nível médio em Enfermagem, Nutrição e Dietética, Gerência em Saúde e Segurança do Trabalho, do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) em Biotecnologia e Saúde, localizado em Itabuna, se formou, na noite de quinta-feira (9). A solenidade de colação de grau foi prestigiada pelos familiares, professores e gestores escolares. A unidade de ensino da Secretaria da Educação do Estado (SEC) conta, atualmente, com 1.500 estudantes matriculados nos cursos de Educação Profissional.

O orador da turma, Wesley da Silva, destacou o significado da vitória para os formandos. “Temos ainda muito para conquistar. E este é o momento de comemorar juntos a nossa primeira conquista, que abre a porta de nossa mais nova importante etapa da vida. Agora, com esperança de grandes sucessos, seguimos, pois a nossa caminhada apenas começou”.

A diretora do CEEP, Josonita da Silva Marinho, também falou sobre o significado da conclusão do curso para os estudantes. “Sabemos que todos estão saindo do CEEP preparados para os desafios do mundo do trabalho, com competência técnica e formação cidadã. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperança é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir! Esperança é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer de outro modo”, discursou.

Representando a Secretaria da Educação do Estado, Andrea Bezerra, do Núcleo Regional de Educação (NTE 5), ressaltou o compromisso social das profissões abraçadas pelos novos técnicos. “O saber não é tudo se não vem acompanhado da bondade, da humanidade. Exerçam a profissão com competência, mas também com olhar humano. O Governo do Estado forma novos profissionais, mas também cidadãos com capacidade transformadora para construir uma sociedade mais justa”, afirmou.

