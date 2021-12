Casa Familiar Agroflorestal Baixo Sul celebra 15 anos de atuação

Voltada para a Educação do Campo, a escola Casa Familiar Agroflorestal Baixo Sul da Bahia (CFAF), localizada em Nilo Peçanha, completou 15 anos de atuação, focada na formação dos filhos dos pequenos agricultores familiares da região. A celebração, realizada virtualmente, contou com a participação de estudantes, professores, gestores e autoridades locais, além do secretário da Educação do Estado, Jerônimo Rodrigues.

A importância da unidade para a região foi ressaltada pela diretora Rita Cardoso. "Ao longo de 15 anos, a CFAF se tornou uma referência em Educação do Campo, formando filhos e filhas de agricultores familiares de comunidades rurais, quilombolas e ribeirinhas no Baixo Sul da Bahia, consolidando a nossa missão, que é de formar jovens para o manejo sustentável da floresta, educando-os para a vida, para o trabalho e para os valores. A CFAF atua com uma matriz curricular voltada para a educação contextualizada no campo, adaptando o ensino à realidade e aos recursos naturais disponíveis".

A estudante Klécia Santos, 18, que está no 4º ano do curso técnico em Florestas, falou da satisfação de estudar na unidade escolar "Sou muito grata por fazer parte da CFAF e nesses três anos e meio a minha vida mudou bastante. Desde então, pude ter certeza de que a mulher do campo tem vez sim e que é capaz de se desenvolver no campo sem precisar sair para a cidade". A presidente da Associação de Pais da CFAF, Maria Castro, também comemorou: "A Casa Familiar Agroflorestal é uma escola muito importante para o Baixo Sul, pois os jovens estudam e criam laços de amizade e convivência. A nossa instituição tem um dos melhores ensinos do mundo. É competente e digna de respeito".

O secretário Jerônimo Rodrigues abordou sobre a Pedagogia da Alternância, em torno do tema "Educação do Campo em tempos de pandemia". "Hoje, celebramos 15 anos de uma instituição que constrói a Pedagogia da Alternância, que no Brasil foi implantada em 1969, e a CFAF faz isso com muito zelo. Não é fácil manter uma escola nesses moldes. Sabemos da importância da parceria com a prefeitura, pois além de manter uma pedagogia criativa e forte, nós fazemos uma alternância entre esses estudantes, que dividem o seu tempo entre a sua casa, a comunidade e a escola. E nós temos muito o que celebrar: a dedicação dos professores e da associação".

Fundada em 2005, a Casa Familiar Agroflorestal é uma associação privada com natureza educacional, sem fins lucrativos, e está inserida em um ambiente com predominância de comunidades rurais e quilombolas, atuando em 39 comunidades de nove municípios do Baixo Sul da Bahia. Atualmente, a unidade possui 120 estudantes matriculados no curso técnico de Florestas, no modelo da Pedagogia da Alternância.

adblock ativo