Carro roubado que teria sido utilizado para assaltos no sul da Bahia é recuperado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na manhã desta quarta-feira, 17, por volta das 11h, um veículo Chevrolet/Onix, cor prata, com ocorrência de roubo registrada em 12 de junho, na cidade de Gandu. O carro foi recuperado durante uma fiscalização na altura do quilômetro 487 da BR-101, em Itajuípe.

De acordo com informações da PRF, o carro apresentava avarias, provavelmente ocasionadas por acidentes do tipo saída de pista seguida de capotamento. A polícia identificou que foram retiradas peças e pneus do veículo.

Um guincho foi acionado para a remoção e encaminhamento do veículo à Delegacia de Polícia Civil de Itabuna.

