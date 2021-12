Carro capota na BR-116 e deixa quatro pessoas feridas em Vitória da Conquista

Quatro pessoas ficaram feridas durante um acidente na madrugada desta sexta-feira, 1°, na rodovia Santos Dumont, em Vitória da Conquista, no Sul da Bahia.

As vítimas, não identificadas, foram resgatadas por equipes da ViaBahia, concessionária responsável pela manutenção da pista e posteriormente encaminhadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. As informações são do Blog do Anderson. O estado de saúde das pessoas não foi revelado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que também compareceu ao local, vai investigar a causa do acidente através de um laudo.

