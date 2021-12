Carregamento de cigarros contrabandeados é interceptado em Itabuna

Três homens em dois carros foram detidos, na tarde desta segunda-feira, 22, após serem flagrados transportando uma grande quantidade de cigarros contrabandeados no Sul da Bahia. O flagrante ocorreu na BR-415, trecho do município de Itabuna.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma ação na rodovia, em conjunto com a Polícia Militar, interceptou um veículo modelo GM/Onix após uma ultrapassagem em local proibido. Na abordagem, dezenas de caixas de cigarros contrabandeados foram encontradas no carro ocupado por dois homens, de 45 e 42 anos.

Pouco depois, conforme a PRF, outro veículo foi parado e também foram apreendidos pacotes de cigarros de origem ilícita. Ao todo foram apreendidos 11.610 carteiras de cigarros, avaliadas em quase R$ 60 mil.

Aos policiais, os homens, que não tiveram as identidades reveladas, informaram que o carregamento é oriundo de São Paulo com destino para Itabuna. Os três homens foram encaminhados com os veículos e a carga ilícita para a Polícia Federal de Ilhéus, pelos crimes de contrabando e associação criminosa.

