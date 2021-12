Carnaval prolongado de Porto Seguro conta com ação do DETRAN

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia (DETRAN-BA) realiza blitz da operação "Paz no Trânsito", durante o Carnaval prolongado de Porto Seguro, no Extremo Sul baiano. A fiscalização, iniciada na quinta-feira (15), realizou 106 abordagens, com quatro autuações, e teve o apoio da Polícia Militar. A ação continua nesta sexta-feira (16) e no sábado (17). "É a continuidade do trabalho que realizamos no Carnaval oficial para garantir um trânsito seguro. Não houve acidentes nos locais em que atuamos. Desejamos que continue assim na festa prolongada", afirmou o coordenador da operação, Lima Neto.

No Carnaval oficial de Porto Seguro, o DETRAN e a PM fizeram 1,4 mil abordagens, com 138 autuações registradas. Fazer ultrapassagem proibida, transportar passageiros em compartimento de carga e excesso de velocidade foram as infrações mais cometidas.

