Cão é resgatado após se assustar com fogos e ficar preso em beco

Um cachorro foi resgatado, na noite desta quarta-feira, 24, por equipes do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), após ficar preso em um benco entre duas casas situadas no bairro Vila Vargas, em Teixeira de Freitas, no Sul do estado.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o animal ficou preso após fugir de explosões de fogos de artifício durante as celebrações de São João. Assustado, o cão entrou no local e não conseguiu sair.

O choro do animal chamou a atenção dos moradores, que acionaram os bombeiros. A parede de um dos imóveis precisou ser quebrada para a retirada do cachorro. “O vão foi se estreitando e por isso não conseguimos resgatá-lo sem quebrar a parede”, explicou a soldado Fernanda Leandro dos Santos, integrante da equipe.

Um esparadrapo foi utilizado para cobrir os olhos do cão durante as quase três horas de remoção. A bombeira contou que, após o susto, o animal foi adotado por uma vizinha que presenciou e se sensibilizou com a cena.

