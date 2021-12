Campeonato de surf baiano é atração em Ilhéus

O Campeonato Baiano de Surf, uma das novidades da terceira edição do projeto Verão Costa a Costa, foi a grande atração do evento, nesse final de semana, em Ilhéus. Disputada por atletas de várias regiões do Estado, destaque para duas jovens promessas do Surf baiano: Pedro Veiga, de 8 anos, e Maria Eduarda Souza, de 11 anos. A garota conquistou o primeiro lugar no feminino e foi vice campeã na categoria sub-12, sendo a única menina na disputa. Já Pedro ficou em segundo lugar na sub-10, atrás apenas de Bernardo Bicalho, outra grande promessa baiana, como disse o presidente da Federação Baiana de Surf (FBSurf), Marcelo Barros.

Apesar da pouca idade, Pedro já acumula títulos: em dezembro de 2019, foi campeão na categoria sub-8 do campeonato sul-americano de Surf Infantil, disputado na Colômbia, e ficou em quarto lugar na categoria sub-10. Já Maria Eduarda é hoje a segunda colocada no ranking baiano no surf feminino.

O final de semana teve, ainda, os jogos da terceira etapa dos campeonatos baianos de Futevôlei e de Beach Soccer Masculino; a segunda etapa do baiano de Beach Soccer Feminino e do Campeonato Baiano de Stand Up Paddle (Sup). E, além de acompanhar as competições, o público brincou e se divertiu nos equipamentos de esportes radicais e aventura - escalada, full pipe, arvorismo, giromaster e bungee trampolim -, na praia da Costa do Cacau, no Jardim Atlântico.

Promovida pela Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), por meio da Superintendência dos Despostos da Bahia (SUDESB) a ação de esporte, lazer e entretenimento contou, ainda, com apresentações de grupos de dança local, jogos interativos realizados pela equipe da Coelba, e a tenda da economia solidária. O encerramento dessa edição ficou por conta das bandas Papazoni e Os Barões, que agitaram o público transformando o momento em um pré-carnaval.

O Verão Costa a Costa conta com o apoio da Bahiatursa e patrocínio da Coelba, através do programa FazAtleta. Entre os apoiadores estão ainda a Federação do Esporte Amador da Bahia (UNISPORT), a Federação Baiana de Esportes Radicais e de Aventura (FEBERA) e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento do Esporte (IBDE), além das prefeituras dos municípios participantes (Alcobaça, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Valença, Lauro de Freitas e Salvador). O projeto é realizad, também, com a parceria da Federação das Associações de Futevôlei (Futevôlei Bahia), da Federação Baiana de Beach Soccer, da Associação Baiana de Stand up Paddle (ABASUP) e da Federação Baiana de Surf (FBSurf).

