Campanha “Bituca Zero” é criada em Morro de São Paulo

Durante a San Island Weekend, evento que reuniu nesse último final de semana, em Morro de São Paulo, cerca de quatro mil pessoas, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Município de Cairu deu início ao projeto de sustentabilidade “Bituca Zero”. A campanha visa conscientizar os turistas a minimizar os impactos ambientais da ilha. Conforme dados gravimétricos apurados pela Secretaria, foram recolhidos, entre os dias 18 e 21 de maio, uma média de 500 bitucas.

Além das lixeiras espalhadas em todas as praias de Morro de São Paulo, foram instaladas 25 porta-bituca na extensão compreendida entre a Primeira e a Terceira Praia e distribuídas 300 “bituqueiras de bolso” para os visitantes. A secretária de Desenvolvimento Sustentável, Fabiana Pacheco, falou sobre a criação do “Bituca Zero”. “Infelizmente, as pessoas ainda têm a cultura de jogar lixo nas praias e, após um evento grande como o San Island, é normal encontrar bitucas jogadas na areia. Por isso, a ação foi pensada. Afinal, praia não é cinzeiro”.

Também durante o evento, a Campanha de Educação Ambiental foi reforçada com um stand no deck localizado na Primeira e Segunda Praias, com a presença de monitores uniformizados, realizando promoções e apresentando o projeto aos visitantes e à comunidade local. A ação, conforme a gestora municipal, reafirma a sustentabilidade para os habitantes locais e turistas. “A ideia é deixarmos o legado de preservação aos turistas de diferentes regiões do país e do mundo sobre a importância de curtir as ilhas e aproveitar suas belezas naturais com consciência”, completou a secretária, informando que a ação vai permanecer durante todo o ano.

