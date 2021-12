Caminhão carregado com móveis pega fogo na BR-330

Um caminhão carregado com móveis foi tomado pelas chamas na manhã desta quarta-feira, 14, em um trecho da BR-330, conhecido como Curva do Engenho, no município de Ipiaú, a 280 km de Salvador.

De acordo com o condutor do veículo, que é natural de Minas Gerais, o fogo começou após uma pane, iniciada por faíscas, no painel do automóvel. Ainda segundo o motorista, na tentativa de conter as chamas, um carro-pipa foi acionado, porém, o veículo estava sem água, conforme informações do site Giro Ipiaú.

Ao site local o caminhoneiro também informou que a carga teria como destino a cidade de Gandu, a 217 km da capital baiana. Ninguém ficou ferido na ocorrência.

