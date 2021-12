Caminhão capota e pega fogo em Itamaraju; bombeiros controlam incêndio

Um caminhão capotou e pegou fogo após um acidente na madrugada deste sábado, 2, na cidade de Itamaraju, Sul da Bahia. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA), equipes do 18 GBM | Teixeira de Freitas atuaram no caso.

Conforme o órgão, o acidente aconteceu após o motorista do caminhão perde o controle do veículo em uma curva. Apesar da gravidade do caso, ninguém ficou ferido.

Ainda segundo o CBM, cerca de 15 agentes começaram o combate ao incêndio por volta de 15h, mas as chamas só foram debeladas por volta de 2h deste sábado, cerca de 11 horas depois.

adblock ativo