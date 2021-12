Camamu solicita ações do Estado para reforçar a Segurança no município

A prefeita do município de Camamu, Ioná Queiroz, participou de audiência com o secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), nesta terça-feira (5), para discutir ações estaduais que venham contribuir para a Segurança Pública da cidade. “Camamu é a segunda maior cidade da região Baixo Sul da Bahia e nós só temos dois policiais. Reivindicamos aumentar o efetivo para no mínimo quatro policiais”, disse Ioná Queiroz. Ela informou que fez contato com o comandante da Polícia Militar (PM), coronel Anselmo Brandão, e que ele se mostrou sensível ao pleito.

