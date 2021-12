Cairu entra para o Mapa do Turismo Brasileiro

O município de Cairu recebeu a certificação de integração no Mapa do Turismo Brasileiro com classificação A, nota máxima atribuída pelo do Ministério do Turismo aos destinos. Dos 417 municípios da Bahia, apenas outras três receberam a mesma classificação: Salvador, Porto Seguro e Mata de São João. Com este reconhecimento, a cidade do Baixo Sul entra para o grupo dos principais destinos do Brasil e passa a integrar os territórios prioritários para investimentos do órgão federal. Os critérios para definição da classificação são o número de estabelecimentos e empregos gerados pelo setor de hospedagem e a estimativa de turistas nacionais e internacionais.

Instrumento instituído no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo, que orienta a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento das políticas públicas, o Mapa é atualizado bienalmente e conta com 3.285 municípios em sua versão mais recente, divididos em 328 regiões turísticas. Os municípios que o compõem foram indicados pelos órgãos estaduais de turismo em conjunto com as instâncias de governança regional, a partir de critérios construídos em conjunto com Ministério do Turismo.

“A certificação é resultado é um reconhecimento dos esforços que temos empreendidos na região para incrementar a atividade do setor turístico. Temos trabalhado para capacitar os prestadores de serviços e atrair cada vez mais visitantes para as nossas ilhas”, comemorou a secretária de Turismo de Cairu, Diana Farias.

Turismo em Cairu

O município de Cairu, que possui mais de 400 km² de belezas naturais, reune 26 ilhas, entre elas estão algumas das praias mais procuradas do Baixo Sul: Morro de São Paulo, Boipeba, Garapuá e Moreré. O destaque é Morro de São Paulo, povoado mais famoso do arquipélago, que recebe 200 mil turistas por ano, vindos de todos as partes do mundo. Em Boipeba, o turista tem o privilégio de dar a volta a ilha e desfrutar de grandes paisagens e uma gastronomia exclusiva. Já Moreré e Garapuá são destinos menos badalados, adequados para quem busca locais silenciosos.

