Cadeia produtiva da mandioca é destaque em programa do governador

A Cooperativa dos Produtores Rurais do município de Presidente Tancredo Neves (COOPATAN) apresentou seus produtos de hortifruti e processados de derivados de mandioca no programa #PapoCorreria, desta terça-feira (20). Fundada há 18 anos por 30 produtores rurais, a cooperativa vem atuando, ao longo desse tempo, como agente de transformação financeira, social, econômica e solidaria na região e garantindo a oferta de produtos de qualidade, de acordo com a presidente Ednalva Lima.

Entre os produtos que estão sendo comercializados estão os in natura, como banana da terra, banana maçã, aipim, goiaba, abacate e abacaxi, e os processados, como farinha de mandioca especial e aipim a vácuo (Itabaína), além da goma de tapioca hidratada (Realeza). “Ao apresentar os nossos produtos no programa do governador, ele está dando oportunidade para as cooperativas mostrarem seus trabalhos. Foi um prazer estar com um governador que valoriza a agricultura familiar da Bahia”, declarou a dirigente da COOPATAN.

O governador Rui Costa, que já recebeu outras dez cooperativas em seu programa, destacou, desta vez, o trabalho que a COOPATAN vem desenvolvendo: “É nisso que eu acredito. O Governo do Estado está ajudando o nosso povo a produzir, a abrir agroindústrias, laticínios e frigoríficos. Fazemos um esforço grande para fazer a Bahia produzir e gerar empregos”.

Investimentos

Entre os investimentos realizados pelo Governo do Estado estão a implantação do Condomínio Agrícola Eliane Oliveira, por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário - Nossa Primeira Terra. O investimento de R$450 mil, foi destinado à aquisição da terra, onde, atualmente, sete jovens produzem banana, aipim, mandioca para a comercialização. De acordo com a presidente da COOPATAN, com o edital Alianças Produtivas, do projeto Bahia Produtiva, lançado no final de fevereiro pelo Governo do Estado, será possível o lançamento de novos produtos, a exemplo da banana chips: “Já temos uma parceria com uma empresa, que vai nos ajudar a processar. Mas precisamos de transporte e, por isso, vamos participar do edital, para que possamos adquirir veículos que façam melhor a distribuição dos nossos produtos”, relatou.

adblock ativo