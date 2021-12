Buraco gera engarrafamento na zona sul de Ilhéus

Um buraco aberto nas proximidades do Supermercado Meira, no bairro São Francisco, na zona sul de Ilhéus, tem gerado engarrafamentos todos os dias no local, conforme imagens enviadas por moradores, via WhatsApp.

Metade da pista é tomada pelo buraco e os motoristas têm que desviar para trafegar no local. Os veículos que ficam estacionados na área também contribuem com a lentidão no trânsito.

