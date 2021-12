BR-415 e Ferrovia de Integração Oeste-Leste foram temas em reunião no Ministério do Transporte

A duplicação da BR-415 Ilhéus/Itabuna – uma das mais esperadas obras de infraestrutura da Bahia – foi tema da reunião que o governador Rui Costa teve com o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro, nesta quarta-feira (16). O primeiro entendimento com o ministro foi o agendamento de uma reunião no Tribunal de Contas da União (TCU), em até 20 dias, para entregar uma nota técnica detalhada, feita em parceria entre técnicos da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Ainda no encontro foi tratado o andamento da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL).

Durante a reunião, Rui Costa reafirmou o empenho do Governo da Bahia na solução para que a obra de duplicação da BR-415 seja iniciada. “Volto a Brasília para irmos juntos ao TCU pedir a liberação da obra física, com o material técnico em mãos, respondendo aos questionamentos. Só os baianos sabem o que esta duplicação representa: mais de 500 mil pessoas serão beneficiadas”, afirmou. Parlamentares baianos, senadores e deputados federais que participaram da agenda no Ministério dos Transportes confirmaram presença para representar a população do Sul baiano na audiência que será marcada com o TCU.

Em relação a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL) , Rui Costa destacou que, mesmo sendo uma obra federal, o governo da Bahia não abre mão de acompanhar de perto a obra. “Fizemos um estudo de viabilidade econômica da FIOL e entregou à Empresa de Planejamento e Logística (EPL), vinculada ao Ministério dos Transportes, para que seja feito o processo de concessão pública. Ainda de acordo com o governador Rui Costa, há um compromisso do Ministério em encaminhar os processos junto à EPL para realizar a audiência pública no mês de agosto, dentro do processo de preparação para o lançamento do edital de leilão.

O secretário estadual de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti, que acompanhou o governador, aproveitou para debater a obra de outras rodovias federais no Estado, a exemplo da BR-001, além do novo aeroporto de Vitória da Conquista, entre outros assuntos.

