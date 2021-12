Bombeiros salvam recém-nascido engasgado em Jequié

Um bebê com apenas 30 dias de nascido foi socorrido após se engasgar, na noite desta segunda-feira, 29, em Jequié, no Sudoeste da Bahia. A ação foi realizada por uma equipe do 8° Grupamento de Bombeiros Militar (8°GBM).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o atendimento começou por telefone, quando um militar passou as orientações para as manobras de desengasgo.

"Inicialmente, pedi que a mãe mantivesse a calma para ouvir e executar todos os procedimentos adequadamente. O primeiro atendimento, mesmo por telefone, é fundamental para a boa recuperação. Orientei para que colocasse o telefone no modo viva voz e seguisse o passo a passo da manobra de desengasgo. Ao final, consegui ouvir o choro do bebê, um momento muito feliz para mim e para toda a equipe", explicou o sargento Sílvio Cesar.

Ainda segundo a pasta, a equipe de resgate chegou ao local, prestou todos os cuidados necessários e conduziu o bebê para a unidade hospitalar. De acordo com o grupamento, o primeiro atendimento, ainda por telefone, foi essencial para a recuperação do recém-nascido, pois cada minuto é importante para uma ocorrência como essa, na qual, poderia evoluir do engasgo para uma parada respiratória ou cardio respiratória, o que poderia levar o bebê a óbito.

