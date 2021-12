Bombeiros monitoram incêndios que atingem Chapada e Sul do estado

Bombeiros dos 5º e 11º Gurpamentos de Bombeiros Militar (GBMs/ Ilhéus e Itaberaba, respectivamente) voltaram a trabalhar nesta terça-feira, 30, com foco na contenção das chamas que atingem pontos de Mata Atlântica nos municípios de Una, extremo Sul do estado, Palmeiras e Lençóis, na região da Chapada Diamantina.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), cinquenta militares atuam, desde a última semana, no controle das chamas. Próximo à Ilha de Comandatuba, em Una, 16 bombeiros trabalham na contenção do fogo, no local, que já teve cerca de 50 hectares de matagal de difícil acesso atingidos.

Comandante do 5º GBM, o tenente-coronel Ednei Silva Factum Anjos, explicou que o trabalho é reforçado com o apoio de drones cedidos pela prefeitura daquele município. “É com esse equipamento que conseguimos mensurar o tamanho da extensão tomada pelas chamas. Debelamos o fogo na parte que atingia os arredores do aeroporto da cidade e estamos unindo esforços pra conter o restante do fogo”, contou.

Já Parque Nacional da Chapada Diamantina, entre os municípios de Palmeiras e Lençóis, equipes do 11º GBM, compostas por 34 bombeiros, monitoram três pontos de incêndio. A tropa atua, desde o dia 24 de março, nas regiões do Morro do Camelo e do povoado de Estiva, localizadas em uma Área de Proteção Ambiental (APA).

“Podemos dizer que os focos já estão controlados e agora estamos trabalhando com o rescaldo e o acompanhamento do local para evitar que outros pontos voltem a queimar”, contou o subcomandante do 11º GBM, major Murilo Rocha.

Ainda conforme a SSP, além dos caminhões Auto Bomba Tanque, mochilas costais, abafadores e enxadas, as equipes contam com o apoio de duas aeronaves do programa 'Bahia sem Fogo', coordenado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), brigadistas voluntários e de equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Arraial d'Ajuda

Além destes, equipes dos 4º, 5º, 6º e do 18º Grupamentos de Bombeiro Militar (GBMs/Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas) e oito policiais do Grupamento Aéreo (Graer) da PM conseguiram debelar o incêndio que atingia Reserva Florestal da Aldeia Velha, em Arraial d'Ajuda, no município de Porto Seguro.

Viaturas auto incêndio florestal (AIF), carros-pipas, um helicóptero e uma motobomba d'água Mini Striker, aparelho que leva água de lagos e rios para a região de incêndio foram necessários para debelar o fogo que atingiu 200 hectares de uma área total de 2.100.

adblock ativo