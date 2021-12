Bolsonaro comemora chegada de 40 mil doses de cloroquina em Porto Seguro

O presidente da República Jair Bolsonaro (sem partido) comemorou, em publicação no Twitter, na tarde deste sábado, 4, a chegada de um lote de medicamentos enviados para Porto Seguro, no Sul da Bahia.

As medicação foi enviada pelo presidente após um vídeo gravado pela médica Raissa Soares, onde a doutora fez um apelo para que as doses do produto, que ainda não tem eficácia comprovada pelos órgãos de saúde, fossem enviadas à cidade do litoral baiano.

De acordo com a profissional de saúde, a medicação será enviada para localidades vizinhas. "Para que ninguém viaje para se tratar". Os locais de envio serão escolhidos em reunião com a Secretaria de Saúde local.

- E a Hidroxicloroquina chegou a Porto Seguro/BA. - Parabéns Dra. Raissa Soares. pic.twitter.com/Kd0p5G8sKO — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 4, 2020

