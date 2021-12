Moradores de cidades no interior da Bahia ficaram assustados depois que um objeto - até então não identificado - pôde ser visto no céu (vídeo abaixo), na noite desta segunda-feira, 26.

De acordo com testemunhas, o céu ficou azul e, logo depois, uma bola de fogo se formou, seguida de uma explosão. Alguns tremores de terra foram sentidos. Inicialmente, conforme relatos nas redes sociais, o objeto foi avistado em Ituberá, Nilo Peçanha, Teolândia e Wenceslau Guimarães.

Especialistas esperavam para esta segunda-feira a passagem do asteroide 2020 TD8, e deveria passar a 618 mil km da Terra. O 2020 TD8 tem aproximadamente 8 mil toneladas e um volume estimado em 2.573 metros cúbicos.

Bólido

De acordo com informações do site Bramon Meteor, duas câmeras do Clima ao Vivo registraram o meteoro nas cidades de Itaberaba e Ipirá. A análise preliminar das imagens aponta que o bólido (bola de fogo) surgiu por volta das 21h29 (horário de Brasília), com trajetória leste para oeste, aproximadamente 52 km acima do município de Taperoá e seguindo até cerca de 10 km de altitude sobre a cidade de Burietá. Assista:

Da Redação 'Bola de fogo' é vista no céu e assusta moradores de cidades baianas

