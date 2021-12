Bicho-preguiça leva choque cai de altura de 10 m em Arraial d’Ajuda

Um bicho-preguiça ficou ferido após levar um choque e cair de um poste de aproximadamente 10 metros de altura, em Arraial d’Ajuda, distrito de Porto Seguro (a 710,5 km de Salvador), na manhã de domingo, 3.

Segundo informações do Radar 64, com o choque, o animal ficou com as patas e outras partes do corpo queimadas. Ele foi socorrido por hóspedes de uma pousada que presenciaram a cena.

A preguiça foi encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), na cidade de Porto Seguro, onde passará por tratamento e reabilitação até ser devolvida à natureza.

