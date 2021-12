Bebê de nove meses morre após ingerir inseticida em Eunápolis

Uma menina de apenas nove meses morreu após ter ingerido acidentalmente inseticida de uso agropecuário. O caso aconteceu em Eunápolis (a 647, 4 km de Salvador), no bairro de Alecrim II, por volta do meio-dia do último sábado, 19.

De acordo com informações do site Radar 64, a mãe da criança, identificada como Cecília Hadassah Cardoso dos Santos, afirmou que deixou a filha com o avô para ir até um mercadinho do bairro. Segundo ela, a bebê pode ter ingerido o veneno enquanto o avô realizava um reparo no botijão de gás.

Ainda de acordo com a publicação, a substância pertencia ao pai de Cecília, que é agricultor. O produto era utilizado para matar lagarta em plantações.

Cecília chegou a ser levada para o Hospital Regional, mas morreu três horas após receber os primeiros atendimentos. A polícia abriu inquérito para apurar o caso e aguarda o laudo do Departamento de Polícia Técnica. A família já prestou depoimento na delegacia local.

