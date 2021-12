A Barragem do Rio Colônia será inaugurada nesta quarta-feira (4) em ato marcado para às 9h, na localidade de Estiva de Cima, município de Itapé, com a presença do governador Rui Costa. Executada pelo governo estadual, a obra é fruto de um investimento de R$ 111 milhões e tem como objetivo consolidar e regularizar a segurança hídrica em cidades como Itabuna, Itapé, Uruçuca, e toda a região, proporcionando mais qualidade na água que será ofertada à população.

Depois da inauguração do equipamento, o governador visitará a Escola Municipal Precioso Sabino Pinto, no bairro Luiz Viana Filho. Em seguida, na Praça Fenelon Santos, no centro da cidade, ele assinada ordens de serviço para o início das obras de ampliação do Sistema de Produção e melhorias na Estação de Tratamento de Água do Sistema de Abastecimento e de restauração da Pavimentação na Rodovia BA 120 (trecho Entroncamento BR-415/ Itapé e Rua das Flores).

A entrega de máquinas e equipamentos agrícolas e a autorização para que a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) celebre convênio com o Consórcio Público Intermunicipal da Mata Atlântica, no âmbito do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada, também estão entre os compromissos de Rui Costa, em Itapé. Também serão anunciadas as licitações para os serviços de implantação da sinalização de trânsito dos municípios de Almadina e Camacã.

