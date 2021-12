Barragem do Rio Colônia é inaugurada

A barragem do Rio Colônia, no município de Itapé, foi inaugurada nesta quarta-feira (4), garantindo abastecimento de água para cerca de 300 mil baianos da região Sul do Estado. Executada pela Governo do Estado, a obra vai regularizar a segurança hídrica em cidades como Itabuna, Itapé, Uruçuca e toda a região, proporcionando mais qualidade na água que será ofertada à população. Acompanhado do secretário de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS), Cássio Peixoto, o governador Rui Costa ressaltou os benefícios da barragem. “A população contará com a regularidade do fluxo do rio. Ou seja, com a barragem, está superada aquela fase crítica de abastecimento na região. Do total do investimento na obra – R$ 111 milhões –, R$ 80 milhões foram do Governo do Estado”.

Durante o evento, o governador também autorizou o início das obras de ampliação do Sistema de Produção e melhorias na Estação de Tratamento de Água do Sistema de Abastecimento de Itapé, bem como a restauração da pavimentação na Rodovia BA-120 (trecho do entroncamento BR-415/ Itapé e Rua das Flores). O investimento previsto para a estrada é superior a R$ 2,1 milhões.

Além disso, o Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, vinculado à Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), foi autorizado a celebrar convênio, no valor de R$ 236 mil, com o Consórcio Público Intermunicipal da Mata Atlântica, no âmbito do Programa Estadual de Gestão Ambiental Compartilhada. Os municípios consorciados são Arataca, Camacan, Canavieiras, Itaju do Colônia, Jussari, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia e São José da Vitória e Una.

A celebração da assinatura do protocolo de adesão e compromisso com os municípios de Aiquara, Barra do Rocha, Ibirataia, Ipiaú, Itagibá, Itamari, Jitaúna, Buerarema, Ilhéus e São José da Vitória também foi autorizada por Rui Costa. A ação, a cargo da SIHR, por meio da Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (AGERSA), tem o objetivo de atender ao projeto de capacitação simultâneo ao plano municipal de água e esgotamento sanitário nessas cidades. O valor do investimento é de R$ 2,2 milhões. Ainda durante a visita do governador à região, foi anunciado o início das obras de implantação da sinalização de trânsito dos municípios de Almadina e Camacã. Juntas, as obras somam R$ 340 mil.

