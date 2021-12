Banda Maneva se apresenta na abertura do Itacaré Surf Music

A banda paulistana Maneva vai abrir a programação musical do Itacaré Surf Music, no próximo dia 19, junto aos grupos Bruta Raça e Dost. O evento, que acontece paralelo ao Mundial QS1.000 de Surf Masculino e Feminino, na Praia da Tiririca, entre 18 e 21, traz atrações nacionais e nomes conhecidos da música regional, além de Djs. No dia 20, as atrações vão ser Dj Xfour, Ponto de Equilíbrio e Adão Negro.

O repertório do DVD “Ao vivo em São Paulo” (2017/Universal Music) será a base do show da Maneva, destacando as músicas que denunciam as desigualdades sociais. Formada por Tales de Polli (vocal e guitarra), Felipe Sousa (guitarra), Diego Andrade (percussão e voz), Fábio Araújo (bateria) e Fernando Gato (baixo e voz), a banda toca reggae com influências de MPB, rock, jazz, dub e soul.

Os ingressos estarão à venda na loja South to South e no estande da Praça Santos Dumont (Praça dos Cachorros), em Itacaré. Em Ilhéus e Itabuna os ingressos serão vendidos nas lojas Back Door. Também serão colocados pontos de vendas nas cidades de Jequié e Jitaúna (Óticas Carisma), Santo Antônio de Jesus, Salvador, Valença, Vitória da Conquista e Ubaitaba.

