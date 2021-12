Baleias jubarte são atração turística em Morro de São Paulo e Boipeba

As baleias jubarte começam a fazer parte do cenário marinho do Arquipélago de Tinharé, no município de Cairu. Até novembro, entre as ilhas de Morro de São Paulo e Boipeba, os mamíferos vêm da Antártida para o litoral brasileiro em busca de águas mais quentes para o acasalamento e a reprodução. Dados do Instituto Baleia Jubarte apontam que a estimativa é que a população da espécie que se reproduz em águas brasileiras esteja em torno de 17 mil animais.

Neste período, empresas de navegação organizam passeios turísticos para a visitação das baleias que protagonizam acrobacias e saltos, chegando a expor até dois terços do corpo. Apesar do grande porte, são animais dóceis, de acordo com os especialistas. A presença das baleias visitantes também motiva a chegada de pesquisadores e biólogos. Em média, os filhotes medem quatro metros e pesam 1,5 tonelada. Já os adultos chegam a 16 metros de comprimento e 40 toneladas, o que equivale ao peso de oito elefantes juntos.

O passeio para observação de baleias sai de Morro de São Paulo e Boipeba às terças, quintas e sábados, às 9h com retorno às 13h . Antes da saída para o mar, biólogos realizam palestra para orientar a população. Diversas agências oferecem o serviço. A secretária municipal de Turismo de Cairu, Diana Farias, chama a atenção para os cuidados que os donos de embarcações e turistas devem ter ao avistar um grupo de baleias. “É preciso seguir algumas regras de respeito aos animais. Não deixar o barco se aproximar a menos de 100 metros das baleias, desligar as hélices do barco durante o período de observação, não permanecer mais de 30 minutos próximo às baleias e respeitar o limite de velocidade”, orienta.

O Instituto Baleia Jubarte instalou placas de sinalização em Morro de São Paulo e Boipeba, com informações sobre a presença das baleias nas águas do Arquipélago de Tinharé. A sinalização busca sensibilizar os moradores e turistas para os cuidados com os mamíferos.

