Audiência pública discute Reforma Tributária

A Reforma Tributária será pauta de audiência pública, nesta quarta-feira (25), às 10h, na Câmara de Vereadores de Porto Seguro, junto à população. A atividade, cujo tema será “Proposta de emenda à Constituição nº 45/2019, que altera o Sistema Tributário Nacional”, contará com as participações do presidente da Associação dos Procuradores do Município de Salvador (APMS), Eduardo Amin Menezes Hassan; o coordenador técnico de acompanhamento da Reforma Tributária na Comissão do Centro de Cidadania Fiscal (CCIF), Artur Mattos; o presidente da Federação Nacional dos Auditores e Fiscais de Tributos Municipais (FENAFIM), Célio Fernando de Souza; e o presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM), Cristiano Reis.

A audiência integra as atividades do VII Congresso Baiano de Direito Municipal, promovido pela Associação Baiana dos Auditores Fiscais Municipais (ABAM) e Associação dos Procuradores do Município de Salvador (APMS), que acontece nesta quinta (26) e sexta (27), em Porto Seguro, sob o tema central “Os municípios e o federalismo no contexto das reformas constitucionais”.

adblock ativo