Atletas de Teixeira de Freitas Bahia conquistam medalhas de bronze nos Jogos Escolares

As meninas do handebol do Colégio Estadual Democrático Ruy Barbosa, em Teixeira de Freitas, conquistou medalha de bronze nos Jogos Escolares da Juventude – etapa 15 a 17 anos, ganhando da equipe do Ceará, por 8 a 7. Organizada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), a competição aconteceu em Brasília, reunindo quase quatro mil atletas de todos os 27 Estados do País. A delegação baiana viajou com o apoio do Governo da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), autarquia da Secretaria do Trabalho e Esporte (SETRE).

Capitã e goleadora da equipe, Jhully Franco falou da emoção de receber a medalha de bronze, comemorada pelas atletas como se fosse a de ouro. “Foi difícil, foi suado. Estávamos perdendo por 6 a 2 e conseguimos empatar e virar. Ficamos em terceiro, mas com gosto de primeiro lugar. Tenho certeza de que a cidade de Teixeira de Freitas está orgulhosa de termos representado bem a Bahia”.

Durante os dez dias de práticas esportivas, participaram estudantes de 1.360 colégios públicos e privados de todas as regiões do Brasil, divididos na competição em 14 modalidades: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, lutas, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e xadrez. No total, nas modalidades individuais e coletivas, os estudantes baianos asseguraram 12 medalhas na etapa nacional dos jogos - dois de ouro (judô), duas pratas (judô e vôlei de praia) e seis de bronze (judô, atletismo e luta olímpica). Pelas modalidades coletivas, prata no futsal e bronze no handebol.

Somados os resultados, a Bahia foi superior aos anos de 2015 e 2016, quando conquistou 11 medalhas no total. Para 2018, os Jogos Escolares passarão por uma readequação. A etapa nacional da competição acontecerá em apenas uma cidade e reunirá as duas faixas etárias (12 a 14 e 15 a 17 anos).

