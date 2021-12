Atendimento odontológico gratuito é oferecido em Itabuna

Serviços odontológicos, como limpeza e remoção de tártaro, aplicação de flúor, extrações e restaurações, são oferecidos, gratuitamente, na Clínica Escola de Odontologia da Unime, em Itabuna. Os interessados devem comparecer ao campus I da unidade de ensino, de segunda a sexta, das 8h30 às 11h30; 14h30 às 17h30 ou 19h às 21h, para fazer a inscrição. A instituição cobra uma taxa única de R$ 25 para o cadastro, mas para os casos de pacientes comprovadamente carentes não haverá cobrança.

Os atendimentos são voltados a crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas com deficiência. Tratamento de canal (endodontia), radiografias periapicais, prótese fixa (ponte fixa), prótese total (dentadura), prótese parcial removível (roach), biópsias em regiões da boca e implantes dentários também estão disponíveis na unidade. Após a inscrição, os pacientes são chamados para atendimento de acordo com o número de vagas que surgem, ao longo do ano. "Não há data limite para a inscrição ou número de vagas. A renovação do atendimento é constante", explica o coordenador do curso de Odontologia, Vagner Mendes.

Desde agosto de 2018, quando foi inaugurada, a Clínica Escola de Odontologia Unime já prestou cerca de 1,5 mil atendimentos, que são realizados por alunos das disciplinas clínicas e supervisionados por professores. “Além de muito importante e obrigatório para a formação dos alunos, os atendimentos são fundamentais para a comunidade que, muitas vezes, depende dessa oferta. Trata-se de um atendimento extremamente cuidadoso e feito com muito carinho por todos que fazem parte da clínica”, ressalta o coordenador do curso.

