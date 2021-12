Arquipélago de Tinharé terá 95% de ocupação neste feriado

Durante o feriado prolongado de 12 de outubro, as ilhas do Arquipélago de Tinharé, pertencente ao município de Cairu, no Sul do Estado, receberão turistas dos quatro cantos do Brasil. Tanto que, a perspectiva da secretaria municipal de turismo é atingir 95% da ocupação hoteleira nas quatro ilhas. O arquipélago reúne 26 ilhas e é lá que estão algumas das praias mais procuradas do Baixo Sul: Morro de São Paulo, Boipeba, Garapuá e Moreré - destinos de nativos e turistas em curtas e longas temporadas.

Entre os atrativos região, além das águas claras e mornas, estão as belas paisagens, esportes radicais, visitação às baleias, manguezais, trilhas e o turismo histórico na sede Cairu. Morro de São Paulo, o terceiro maior polo turístico da Bahia recebe, aproximadamente, 350 mil turistas por ano. Do total 85% de turistas ficam em Morro, 15% vão para as outras praias da região, como Boipeba e Moreré.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL – Durante o feriado do dia das crianças, atrações não vão faltar para os turistas. Em Morro de São Paulo, na quinta-feira (12) terá luau na Segunda Praia; na sexta-feira (13), festa na Toca do Morcego; no sábado (14), festa na boate Pulsar; e para encerrar a folga, o domingo (15), será marcado por passeio ciclístico na Ilha de Tinharé, um trajeto de 25 km que sairá de Morro de São Paulo e vai até Garapuá.

Boipeba, conhecida pela tranquilidade, terá um final de semana agitado, com a presença dos atletas que participarão do Campeonato de Surf de Boipeba, o SUB 13, que acontecerá na Praia da Cueira. Já Moreré e Garapuá são destinos ideais para quem quer silêncio, sombra e água fresca.

Como chegar no Arquipélago de Tinharé:

Partindo de Salvador existem várias opções: Se for de carro, a melhor opção é utilizar o sistema ferry-boat “Salvador – Bom Despacho”, na Ilha de Itaparica, de onde é possível seguir pela rodovia BA-001, passando por Nazaré das Farinhas, até a cidade de Valença, por 105 km. Chegando a Valença existem barcos e lanchas rápidas que saem a cada uma hora. O trajeto pode durar de 30 minutos a 1h30mim.

Outra opção é seguir de Salvador direto para Morro de São Paulo, por via marítima. Do terminal, em frente ao Mercado Modelo, saem vários catamarãs. A viagem é feita beirando a costa e dura em média 2h30. Existe, ainda, a possibilidade de fazer o trajeto semiterrestre, ou seja, metade por mar, metade por terra. A viagem dura 2h30, com três baldeações. Existem barcos particulares que fazem a linha de Morro para Boipeba, Garapuá, Moreré e Cairu.

Para os que querem uma viagem mais rápida e panorâmica, a opção é via aérea. Existem voos diretos fretados que saem do Aeroporto Internacional Luiz Eduardo Magalhães para Morro de São Paulo e para Boipeba. A duração da viagem é de, aproximadamente, 30 minutos. Apenas duas empresas operam no trajeto, por isso vale a pena fazer a reserva antecipadamente. Para os turistas que saem de São Paulo, a empresa Azul opera um voo semanal Campinas Valença, com chegadas e saídas apenas às quintas-feiras.

