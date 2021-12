Aquicultores de Valença terão curso de filetagem de peixes

Nestas terça (24) e quarta-feira (25), 15 produtores da comunidade de Orobó participam de um curso de filetagem realizado pela Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura. As aulas acontecem das 8h às 17h, no laboratório de alimentos do Instituto Federal da Bahia (IFBA) de Valença (Rua do Arame, bairro do Tento). A capacitação atende a uma demanda dos aquicultores da região que são atendidos pelo programa de assistência técnica desenvolvido pela Bahia Pesca. “Identificamos que essas famílias poderiam ter um aumento de renda se soubessem aproveitar melhor o pescado. Além disso, com a filetagem, o peixe passa a ter mais qualidade e, consequentemente, pode ser vendido por um preço melhor”, explica o presidente da Bahia Pesca, Eduardo Rodrigues. A gerente da companhia, Eliana Carla Ramos, completa: “As boas práticas de fabricação, higienização e estrutura do local de beneficiamento, filetagem de tilápia, e técnicas para melhor aproveitamento do pescado são alguns dos conteúdos do curso”.

