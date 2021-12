Após denúncias de aglomerações, PM amplia ação em bares de Porto Seguro

A Polícia Militar, através do 8° BPM e unidades especializadas, reforçou a fiscalização nos bares distribuídos na orla da cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. Segundo o órgão, a medida conseguiu reduzir as aglomerações de baianos e turistas nos estabelecimentos comerciais.

Na região, pelos menos 70 festas irregulares foram desmobilizadas entre os dias 28 de dezembro e 3 de janeiro. Em Trancoso e Arraial D'Ajuda, distritos de Porto Seguro, eventos em casas de alto padrão, bares e em vias pública também foram encerrados.

Na última terça-feira, 29, a Polícia Militar acabou com uma festa clandestina que era realizada na casa de praia de Elba Ramalho, em Trancoso. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que um grande número de pessoas estava no local.

As festas na região seguem proibidas até esta segunda-feira, 4, para evitar aglomerações e a propagaração do novo coronavírus. A cidade de Porto Seguro é uma das mais visitadas da Bahia. Destinos turísticos balados, como Trancoso, Caraíva e Arraial D'Ajuda, pertencem ao município e atraem pessoas do mundo inteiro, incluindo artistas e personalidades.

