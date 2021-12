AMURC defende novo parcelamento da dívida previdenciária dos municípios em reunião da UPB

Em reunião virtual promovida pela União dos Prefeitos da Bahia (UPB-BA), a Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia (AMURC) defendeu um novo parcelamento da dívida previdenciária dos municípios com o INSS, adquirida em gestões passadas. Participaram do encontro, nessa segunda-feira (22), senadores, deputados federais da bancada baiana e presidentes de consórcios.

O presidente da AMURC e prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral, afirmou que a dívida previdenciária dos municípios é antiga e que bloqueia as contas municipais, impossibilitando as prefeituras de pagarem o salário dos servidores, entre outros. “A nossa reivindicação é que haja uma abertura de parcelamento com longos prazos, instituídos pelo governo federal, para evitar bloqueios que estão inviabilizando os municípios de cumprirem seus compromissos”, disse.

Acompanhado do secretário executivo da entidade, Luciano Veiga, o presidente da AMURC parabenizou a iniciativa da UPB e promover o diálogo sobre o assunto, ressaltando a necessidade de união dos prefeitos no sentido de buscar soluções para os problemas dos municípios baianos.

Assuntos como vacina contra o Conronavírus; e-Social; aprovação do 1% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em setembro (PEC 391/2017); e Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) também entraram na pauta da reunião que contou com as participações dos presidentes dos consórcios que integram a região da AMURC: Consórcio Litoral Sul (CDS-LS), da Mata Atlântica (CIMA), do Médio Sudoeste, Baixo Sul (CIAPRA), Médio Rio de Contas (CIMURC) e Consórcio da Policlínica Regional de Itabuna e Ilhéus (CISCAU).

