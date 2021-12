Ala cirúrgica de hospital em Brumado vai receber leitos de UTI Covid-19

A a ala cirúrgica do Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, em Brumado, no Sudoeste baiano, está sendo adaptada para receber dez leitos de UTI Covid. O diretor da unidade, Gleison Ferreira, informou que as obras estão em ritmo acelerado para que o espaço seja inaugurado no próximo sábado (20).

“Serão dez leitos de UTI e dez leitos de retaguarda para assistir a população. Conseguimos adaptar o prédio para chegar o mais próximo das normas que regem a saúde”, explicou o gestor

Os leitos de retaguarda são próprios para atender os pacientes que estão em processo de desmame para receber alta. A ala está sendo completamente isolada das demais do hospital. Gleison Ferreira salientou, ainda, que o recebimento dos pacientes será através da Central de Regulação de Leitos já para internação.

“Estamos aguardando os aparelhos chegarem porque precisamos da contrapartida do Estado. Nossa parte estrutural e de material humano nós estamos fazendo. Já está praticamente tudo pronto”, disse. (Informações do Achei Sudoeste).

