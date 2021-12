Ajudante de pedreiro é morto a tiros em via pública em Ipiaú

Um homem foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, 6, na rua Guanambi, na cidade de Ipiaú, Sul da Bahia. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Alessandro Santos, que não teve a idade divulgada, estava próximo a uma quadra esportiva no momento do crime.

Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e efetuaram os disparos contra a vítima, que era ajudante de pedreiro.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado e encaminhou o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. O caso foi o primeiro homicídio registrado em Ipiaú em 2021. A Polícia Civil investiga o caso. As informações são do Giro Ipiaú.

