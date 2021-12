Agricultura Familiar e Saúde ganham reforço em Teolândia

Reforços nas áreas da Saúde e fortalecimento da Agricultura Familiar foram anunciados à população de Teolândia pelo governador Rui Costa , em visita ao município. Para o desenvolvimento dos pequenos agricultores foi assinado convênio com a prefeitura no âmbito do programa MAIS ATER, garantindo o investimento de mais de R$ 100 mil na aquisição de motocicletas e equipamentos destinados a dar suporte às atividades de assistência técnica e extensão rural. A ação beneficiará diretamente 300 famílias. O governador também entregou 40 barracas para a qualificação da feira livre e a dinamização da comercialização dos produtos dos agricultores familiares.

“Precisamos fortalecer a Agricultura Familiar. A Bahia é um Estado grande, de vocação agrícola, mas que ainda compra muitos produtos de outros Estados. Então, se a gente quer uma economia mais forte, nosso povo precisa produzir mais, com uma qualidade maior e, por isso, estamos determinados a apoiar as cooperativas e associações para o povo produzir cada vez mais, ganhando seu sustento, fortalecendo o comércio e a economia da região”, afirmou o governador.

Ainda durante a visita a Teolândia, o Rui Costa entregou 100 mil alevinos de tilápia, através da Bahia Pesca, e 154 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O CAR foi instituído como registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, a fim de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, com o objetivo de compor uma base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento.

A contratualização de serviço ambulatorial, de média complexidade e de cirurgias eletivas para o Hospital Municipal de Teolândia, que passará por reforma completa, também foi anunciada. Na unidade serão oferecidos, mensalmente, 499 procedimentos ambulatoriais e 89 internações. O repasse mensal para o hospital, conforme Rui Costa, será de mais de R$ 600 mil anuais. Com o aumento no número de cirurgias eletivas, 40 procedimentos serão realizados por mês, o correspondente a 480 por ano.

