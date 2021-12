Agricultores recebem 60 mil alevinos de tilápias em Ipiaú

Os agricultores de Ipiaú (a 350 km de Salvador) serão beneficiados com a doação de 60 mil alevinos (fihotes) de tilápias, nesta quinta-feira (7). Além disso, cerca de 27 pescadores receberão a certidão da DAP (Declarações de Aptidão), indispensável para acesso a políticas públicas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF). Os peixes e os documentos serão entregues pelo governador Rui Costa e por técnicos da Bahia Pesca, empresa vinculada à Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, responsável pela ação, e pelo governador Rui Costa, às 9h, na Praça Salvador da Mata, a 55 famílias pré-selecionadas.

“A partir de agora, com a doação, a piscicultura se apresenta como uma nova fonte de renda que pode, em poucos meses, melhorar o padrão de vida dessas pessoas”, considera o presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira Júnior. Com a DAP, acrescenta o gestor, o agricultor será reconhecido como produtor rural e poderá acessar diversos programas do Governo Federal para o desenvolvimento da pesca e da aquicultura, como financiamentos com baixas taxas de juros e programas de habitação popular.

adblock ativo