Agricultores familiares baianos apresentam experiências no cultivo do cacau cabruca na Itália

Agricultores familiares baianos compartilharam a experiência no cultivo do cacau cabruca com os participantes do Terra Madre, maior evento internacional dedicado à cultura alimentar, promovido pelo Slow Food, e que termina nesta segunda-feira (24), em Turim, na Itália.

Os representantes baianos Ozaná Crisóstomo, presidente da Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (COOPFESBA), do município de Ibicaraí, e Luciano da Silva, do Assentamento Dois Riachões, de Ibirapitanga, participaram da mesa de debate A palavra dos produtores – A Fortaleza Slow Food do Cacau Cabruca do Sul de Bahia, Brasil, no coração da floresta. Eles apresentaram aos italianos e representantes de outros países suas experiências, desde o cultivo até o beneficiamento do cacau.

O cacau cabruca é um sistema agroflorestal o qual maneja culturas à sombra das árvores nativas da Mata Atlântica, conservando, desta maneira, da biodiversidade e espécies nativas dos biomas Mata Atlântica e Amazônia.

“O cultivo cacau cabruca é muito importante para manter o sistema da biodiversidade, pois garante a variabilidade genética das plantas e a continuidade das espécies de animais. Nosso papel aqui no Terra Madre foi apresentar esse cacau agroecológico para o mundo e trocar experiências com os agricultores de outros países, grupos e comunidades que produzem esse alimento, saudável para quem produz e também para quem consome”, destacou Luciano da Silva, representante do assentamento Dois Riachões, que levou o nibis de cacau para apresentar no Terra Madre.

Ozaná Crisóstomo, presidente da COOPFESBA, informou que a cooperativa criou a Bahia Cacau, marca dos chocolates que ele levou para Itália. Sobre o cultivo do cacau cabruca, ele observou que “é uma forma não só produção sustentável, mas também de preservação ambiental, em que os agricultores familiares pensam numa forma econômica e social, visando proteger a mata atlântica, viver de maneira justa”.

