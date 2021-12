Agricultoras familiares do Baixo Sul são beneficiadas com curso na Fábrica-Escola do Chocolate, em Gandu

A Fábrica-Escola do Chocolate, implantada no Centro Territorial de Educação Profissional do Baixo Sul (CETEP), em Gandu, está ofertando curso de qualificação profissional em confeitaria para 30 mulheres ligadas à Agricultura Familiar e empreendedoras que atuam em diversos ramos de produção alimentícia. As aulas, que prosseguem até julho, sempre às quartas, quintas e sextas, das 13h às 17h30, são ministradas por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC).

As participantes afirmam que o curso está sendo uma oportunidade de aprenderem uma profissão e se inserirem no mundo do trabalho. A dona de casa Leidiane Souza, 35 anos, fala da chance que está tendo para melhorar a sua formação. “Estou muito feliz de poder obter novos conhecimentos, que certamente vão contribuir para o meu futuro profissional. Chego a ficar emocionada, sem palavras, com o que estou vivendo, que é o recomeço de um sonho: abrir um pequeno comércio para vender meus doces”, relata.

A aluna do curso técnico em Administração do CETEP Baixo Sul, Meiriane de Jesus, 26 anos, também está empolgada com o curso e fala de seus objetivos com a capacitação. “Sempre tenho vontade de aprender mais e mais. Quando surgiu a oportunidade desta formação, vi nela uma ponte para o meu ingresso no mercado de trabalho e o meu plano é entrar na área de venda de alimentos. Então, acredito que esta certificação vai me trazer novas aprendizagens e me abrir portas”.

Chocolate como base

A nutricionista Verônica Roseira, coordenadora do PRONATEC Baixo Sul e responsável pelo curso de confeitaria, explica que a iniciativa da capacitação surgiu da Secretaria da Educação do Estado, com o objetivo de oportunizar uma formação na área de empreendedorismo a esse público. “São pessoas que, na sua maioria, estão fora do mercado há um tempo e sonham com uma recolocação. Elas estão tendo uma chance de ganhar novos conhecimentos a partir de uma grade curricular que contempla questões como cuidados com higiene pessoal e vestimentas, saúde da mulher e história do chocolate, entre outros temas”. Tendo o chocolate como base, completa, as cursistas aprendem não só a confeitar bolos, mas também a trabalhar com cobertura de chocolate em pães e outras opções de uso da matéria-prima, bem como a fazer Ovo de Páscoa e sequilhos.

O superintendente da Educação Profissional e Tecnológica do Estado, Durval Libânio Netto, fala sobre a relação da Fábrica-Escola de Chocolate com a comunidade do entorno e como o curso de Confeitaria poderá contribuir para o empoderamento das mulheres da região. “O curso é extremamente importante para o Sul da Bahia no sentido de superar a condição de região produtora de matéria-prima para uma região que produz chocolate, agregando valores e desenvolvendo produtos não só oriundos do cacau, mas também banana, graviola, leite. É uma revolução do ponto de vista de mudança de fatores da economia. Além disto, o curso está proporcionando a emancipação da mulher da região cacaueira, que sempre teve um papel secundário e, muitas vezes, um trabalho degradante. Esta, portanto, é uma oportunidade para elas se tornarem microempresárias nessa área”, relata o gestor.

Capacitação de pessoas

Implantada no CETEP Baixo Sul em outubro de 2017, pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia, a Fábrica-Escola de Chocolate funciona como laboratório para que os estudantes técnicos de nível médio tenham aulas práticas, desenvolvam projetos e pesquisas, realizando intervenções sociais para o aperfeiçoamento da formação profissional. Atualmente, a fábrica tem sido utilizada pelos estudantes do curso de Nutrição e Dietética do CETEP do Baixo Sul para aulas práticas. Toda a estrutura do espaço fica aberta à comunidade local para a capacitação e certificação de trabalhadores.

